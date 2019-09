De to reportere bag afsløringen af filmmogulen Harvey Weinsteins omfattende overgreb på kvinder har skrevet en bog om sagen, der fik #MeToo til at rulle.

To år før beskyldningerne mod filmproduceren Harvey Weinstein om sexchikane og overgreb blev offentlige, bad hans bror og partner, Bob Weinstein, ham om at gå i medicinsk behandling for sin upassende opførsel, skriver New York Times.