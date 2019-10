5 sengediller gennem tiden: Det må også godt være lidt smart at sove

Fra en prinsessehimmelseng med baldakin til en skvulpende vandseng fra 1980’erne; også på sovefronten har vi vores sengediller. Her er fem bud på senge, der er eller har været smarte at sove i.





Foto: Lars Hansen Man har kendt til himmelsenge helt tilbage til den tidlige middelalder. Her er det en himmelseng fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede.

Himmelsengen

Der er noget eventyrligt over at sove i himmelseng. Det er som at kravle ind i en hule. Vi har ifølge Den Store Danske kendt himmelsenge siden den tidlige middelalder, hvor de afspejlede høj social status. Det var de færreste, der havde råd til store udskårne senge med fire stolper, der holdt en himmel af stof.

Himlen kan symbolisere mange ting, men har også en praktisk funktion, forklarer Tove Engelhardt Mathiassen, museumsinspektør, Den Gamle By i Aarhus:

»Sengehimlen beskytter mod, at der falder noget ned på én, mens man sover. Mange himmelsenge har desuden omhæng, så det er muligt at få lidt privatliv i soveværelset«.

Foto: Ikea Skibsbriksen var vældig populær i 1960'erne og 1970'erne - gerne med bredriflet jernbanefløjl eller hestedækken.

Skibsbriks

»Jeg boede på et klubværelse i Haslev. Jeg havde en skibsbriks og et hjørneskab og et skrivebord med et tinkrus«. Sådan skriver Helle Helle i romanen ’Det burde skrives i nutid’, og hun var ikke alene. Skibsbriksen lagde ternet madras til en generation af unge, der fik et multifunktionsmøbel, som både var sofa og seng. Og havde to-tre skuffer til sengetøjet. Skibsbriksen har så vidt vides aldrig været ude at sejle, men det kompakte design mindede om noget, man kunne finde i en kahyt.

Briksen blev et fænomen op gennem 1960’erne og 1970’erne. Den var forholdsvis billig, den var kompakt, og den tilførte et ungdomsværelse en duft af noget, som var anderledes end et forældresoveværelse. Siden tabte den tidsånden og blev parkeret i sommerhuset.

Selv om skibsbriksen i den traditionelle udgave forduftede, er ideen om en seng med indbyggede opbevaringsskuffer absolut ikke forsvundet. Der er mange senge på markedet, som har en sokkel med skuffer til sengetøj eller lignende, og moderne boligforhold, hvor kvadratmeter i byerne er dyre, gør smarte opbevaringsløsninger populære.

Foto: Erik Petersen

Vandsengen

Det lignede en 1980’er-dille, som ville forsvinde hurtigt igen, men vandsengen er stadig på markedet. Det skyldes ikke mindst Akva Waterbeds i Ry, der siden 1981 har været landets førende producent. Lars Brunsø startede firmaet inspireret af tendenser fra USA, hvor man mente, at vandet i madrassen var godt for ryg og søvn.

De fleste senge fra Akva eksporteres, men der er en standhaftig fanskare herhjemme, som holder fast i vandsengen og formentlig glæder sig over, at teknologien har udviklet sig, så bølgegangen er kommet under kontrol, og at madrasserne i dag er ftalatfri og fremstilles af Øko-Tex-certificeret vinyl.

Foto: Ikea Boksmadrassen gjorde sit indtog i 1980'erne og er stadig vældig populær i de danske soveværelser.

Boksmadrassen

Boksmadrassen dukkede op i 1980’erne og præsenterede sig som en smart løsning, hvor sengeramme og madras smeltede sammen. Der skulle bare nogle ben på, og så havde man en seng. Boksmadrassen har længe haft en dominerende position på det danske marked og er i høj grad et lokalt fænomen, oplyser Henriette Ekholm, indretningschef, Ikea Danmark.

»Boksen er meget populær herhjemme og ikke så mange andre steder. I Danmark sover ca. halvdelen af os på boksmadras«.

Boksmadrasser fungerer ofte som indmad i sengerammer og kan tilpasses med f.eks. en sengegavl.