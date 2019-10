Louisiana-direktør bliver ansvarlig for museum i Aalborg

Museerne Louisiana og Kunsten slår pjalterne sammen. Partnerskabet betyder, at Louisianas direktør får det overordnede ansvar for det kunstfaglige program på begge museer.

Det fortæller Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana.

»Kunstens kommende direktør kommer til at referere til mig og diskutere med mig om, hvordan vi lægger et godt program for museet i Aalborg, siger han.

Kunsten i Aalborg og Louisiana i Humlebæk nord for København har tidligere arbejdet tæt sammen, men vil fra årsskiftet formelt set samarbejde om hele udstillingsprogrammet på begge museer.

Kunsten har indgået partnerskabet for blandt andet at kunne låne værker fra Louisianas samling. Museet ser også frem til at kunne trække på Louisianas bekendtskaber.

»Louisiana har et andet netværk, end vi har. Det vil vi gerne have adgang til. De har en meget stor samling, som vi også synes er spændende at arbejde med, siger Christen Obel, Kunstens bestyrelsesformand.

For Louisiana betyder samarbejdet, at museet vil kunne nå ud med kunsten til flere, fortæller Poul Erik Tøjner.

»Museet i Humlebæk er begrænset fysisk set, men vi synes, vi har fundet en model, der taler til mange mennesker. Den kunne vi godt tænke os at skubbe over i den anden ende af landet, siger Louisianas direktør.

Nye forudsætninger for leder

Museet er efter nuværende direktør Gitte Ørskous farvel på udkig efter en ny leder. Den fremtidige direktør kommer dog til at arbejde under lidt andre forudsætninger end den afgående.

Personen kommer ifølge Kunstens bestyrelsesformand blandt andet til at referere til Poul Erik Tøjner, når det drejer sig om det kunstfaglige som programlægning og udstillinger.

»Han bliver den kunstfaglige sparringspartner for Kunsten, når vi tilrettelægger vores fremtidige udstillingsprogrammer.

»Han får lejlighed til at foreslå, ændre og diskutere med det program, som vores kunstfaglige folk fremlægger, siger Christen Obel.

Den måde at organisere sig er langt hen ad vejen formel, mener Poul Erik Tøjner.

»Jeg har overhovedet ikke nogen forestilling om, at jeg skal styre Kunsten. Jeg har en forestilling om, at vi får fundet en rigtig dynamisk direktør, som har utrolig lyst til at indgå i det her samarbejde som rygstød, siger han.

Han understreger, at der ikke er tale om en fusion, men om et samarbejde. Kunsten og Louisiana vil eksempelvis fortsætte med at søge fondsmidler hver for sig.

ritzau