Når Asger Risborg Jakobsen stod i obduktionslokalet under Syddansk Universitet, oplevede han, at han ofte var lidt bedre end sine medstuderende til både at sy og skære. Redskaberne og bevægelserne virkede bekendte – det var i høj grad et håndværk, og her har Asger Risborg Jakobsen et forspring.