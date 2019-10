Mens forskere roser ledende danske medier for et hæderligt niveau, er lokalmedierne under voldsomt pres, påpeger Jacob Mollerup i denne uges mediekommentar.

FOR ABONNENTER

Da The New York Times i forrige måned gjorde status for lokaljournalistikken, var tonen dyster. Den var i en katastrofal krise, og der var kun udsigt til, at det blev værre, konkluderede avisen.