Professor om ny chance til 24syv: Politikerne skal holde fingrene væk. Ellers bliver de jo ved, til de har fundet den kanal, de gerne vil have

Ole Helby Petersen advarer politikere mod at genåbne udbud, efter at Loud slog Radio24syv i kamp om ny dab-kanal. Til gengæld burde Radio24syv have ret til at klage over afgørelsen, mener flere eksperter.