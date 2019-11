Det Kongelige Teater putter Mozart ind i en gammel kukkasse

I ’Così fan tutte’ viser Mozart for alvor sit mesterskab. Skidt så med, at operaen foregår inde i et gammelt optisk apparat kaldet et camera obscura.

FOR ABONNENTER

Det hele foregår inde i et camera obscura. En gammeldags apparat, der kan projicere billeder vendt på hovedet. Sådan en kasse fungerer ligesom det menneskelige øje. Det kræver, at man bruger hjernen, før billedet ender med at stå retvendt igen. Og lad bare den sammenligning være forklaringen på, at Det Kongelige Teaters drilske Mozart-forestilling ’Così fan tutte’ udspiller sig inde i et kamera.