Efter anklager om »statsracisme«: Jonas Eika vil give prispenge til kamp for afviste asylansøgere

Vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris 2019 har fået sit forlag til at offentliggøre, at pengene skal bruges til at forbedre vilkårene for asylansøgere, der bor på danske udrejsecentre. Samt bruges til kampen for at lukke centrene.