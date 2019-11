»Kitschet, aggressiv og skræmmende«: MeToo-puma skaber opstandelse i Sverige

Foran rådhuset i nordsvenske Umeå brøler en metallicrød puma af de forbipasserende fra toppen af det bur, den er brudt fri af. Klar til at tage til genmæle, hvis ikke ligefrem flå struben ud på sine undertrykkere.

Kunstneren Camilla Akrakas skulptur ’Listen’ stemmer »godt overens med Umeå Kommunes holdning til seksuelle overgreb«, lød den officielle begrundelse for valget af værket ifølge Dagens Nyheter. Et værk, som også ifølge kunstneren selv eksplicit taler ind i den globale debat, der har fulgt MeToo-kampagnen.

»MeToo handler grundlæggende om frigørelse og om at gøre oprør«, har Akraka sagt til Folkbladet.

Skulpturen har kostet 500.000 svenske kroner, men det er for dyrt, mener Sverigedemokraterna på kommunens politiske højrefløj.

Her har man »yderst svært ved at se, at fattige pensionister eller småbørnsforældre har nogen nytte af, at der står en MeToo-puma på torvet«, som Peter Nilsson (SD) indledte det, der siden er vokset til en mere omfattende debat i universitetsbyen, der er hovedstad i det enorme Västerbotten Len.

En tidligere lektor i kønsforskning fremfører i Dagens Nyheter, at det for tidligt at rejse monumenter til MeToo-bevægelsen, som hun i øvrigt priser, mens en lokal boghandler refererer sine kunder for at mene, at selve skulpturen er henholdsvis kitschet, aggressiv og skræmmende.

Andre igen fremfører dog, at selv om pumaen måtte vække ubehag, borger selve diskussionen om den for skulpturens kvalitet.