Har tjent over 17 millioner kroner: Nu er kendt ’Fortnite’-spiller bandlyst for evigt efter at have snydt

En 17-årig professionel ’Fortnite’-spiller har fået karantæne på livstid, efter at han lagde en video på YouTube, hvor han viser, hvordan han bruger et snydeprogram til at blive ekstra god.

Spilvirksomheden Epic Games, der har lavet det populære skydespil ’Fortnite’, har givet en 17-årig professionel spiller karantæne på livstid.

Dermed vil han aldrig kunne deltage i officielle ’Fortnite’-turneringer igen. Noget, han ellers har gjort til sin levevej.

Det skriver flere udenlandske medier.

Det drejer sig om den britiske spiller med tilnavnet ’Jarvis’ fra e-sportsholdet Faze. Karantænen er blevet givet, fordi Jarvis på YouTube har lagt en video op, hvor han bruger et særligt snydeprogram, der gør det muligt for ham at ramme modstanderne præcist hver eneste gang. En såkaldt aimbot.

Selv om han ikke brugte snydeprogrammet under en officiel turnering, men kun for sjov tolerer Epic Games ikke nogen former for snyd.

»Når folk bruger aimbots eller andre snydeteknologier til at få en uretfærdig fordel, ødelægger de spillet for de mennesker, der spiller fair«, siger en talsperson til det britiske medie The Sun.

Straffen kritiseres

Jarvis fortæller om karantænen i en YouTube-video, hvor han både undskylder direkte til Epic Games og til alle sine fans, før han bryder grædende sammen.

Efter Jarvis lagde videoen op for et par dage siden, har flere i e-sportsmiljøet kritiseret Epic Games.

De mener, straffen er alt for hård sammenlignet med, at andre spillere for nylig brugte et lignende snydeprogram under en professionel turnering, men kun fik to ugers karantæne.

Ejeren af e-sportsholdet Faze kalder beslutningen for »fucking åndssvag« i et tweet, før han følger op med et andet:

»Det var en fejl, og det er blevet gjort meget klart. Fortnite er en stor del af hans liv, og jeg kan bare ikke se, at straffen passer til forbrydelsen«, skriver han og afslutter med hashtagget #FreeJarvis.

Også andre populære ’Fortnite’-stjerner såsom xQc og Ninja bakker op om Jarvis.

Epic Games slår dog fast, at de ikke kommer til at ændre på deres dom.

Jarvis har tjent over 17 millioner danske kroner på sin ’Fortnite’-karriere. Faze har også professionelle hold i både ’Counter-Strike: Global Offensive’ og ’Call of Duty’, hvor Jarvis stadig ville kunne skabe en karriere.