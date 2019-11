What? Hvem er det?: Gådefuld kunstner vinder verdens mest indbringende portrætpris

Den australske kunstner What er ukendt. Forsøger du at google ’What’, får du så mange svar, at det korrekte forbliver en hemmelighed. Selv siger han: »Der er for få mysterier i verden. Jeg er ikke på Instagram, jeg foretrækker at holde lav profil«. Med prisen er han blevet 700.000 kroner rigere.

Med de mange flimrende farvefelter er motivet svært at fastholde, men han er der, sangeren, sangskriveren og musikeren Robert Forster fra det hedengangne indierockband Go-Betweens.

Og portrætmalerens metode, der placerer sig et sted mellem mosaik, farveprøve, kalejdoskop og harlekindragt, får modellen til at dirre og leve i usædvanlig grad, mener kunstdommerne bag verdens mest indbringende portrætpris, den australske Doug Moran-pris.

Dommerpanelet har netop uddelt årets pris til den australske kunstner bag portrættet, What, skriver The Guardian.

Kunstnernavnet What formulerer et spørgsmål, som den ukendte mandlige kunstner ikke har tænkt sig at svare på, og den, der forsøger at google ’What’, får så mange svar, at det korrekte forbliver en hemmelighed.

Jeg kan ikke lide at fortælle verden alt, hvad jeg gør og tænker. Det gør jeg med mine malerier

Og sådan skal det være, siger manden, der ifølge The Guardian er en langskægget kunstner med en baggrund som klassisk guitarist, og han er uddannet på australske kunstskoler og har et 30 år langt cv, der indbefatter flere soloudstillinger. Dæknavnet har What tænkt sig at værne om, siger han ifølge den britiske avis:

»Der er for få mysterier i verden. Jeg er ikke på Instagram, jeg foretrækker at holde lav profil og kan ikke lide at fortælle verden alt, hvad jeg gør og tænker. Det gør jeg med mine malerier«.

Nysgerrige kan dog se mere om kunstnerens arbejde på hans galleri, Blockprojects Galleri i Melbourne.

Ustemt stemning

What fortæller om portrættet, at han samlede sin 62-årige landsmand og indiemusiker-model op i sin Saab 900. Og Robert Forster »forstod bilen«.

Han fik kaffe og prøvede at spille på Whats totalt ustemte klassiske koncertguitar, som han elskede. Og da modellen således var forsvundet ind i en verden af guitar, kaffe og gammel svensk bil, satte What penslen til lærredet.

Australske What har tidligere malet den langlemmede musiker, og også det portræt var finalist i en portrætkonkurrence.

Doug Moran-prisen er på 150.000 australske dollars eller små 700.000 kroner. Alle kunstnere og modeller skal være australske, og finalisterne udstilles nu på et udstillingssted i New South Wales.