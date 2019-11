Hammerslag på 210 millioner kroner: Nu er dette ur verdens dyreste

Du ejer aldrig et Patek Philippe-ur. Du passer faktisk kun på det for den kommende generation.

Nogenlunde sådan lyder det i annoncerne for uret, der befinder sig i den absolutte elite inden for armbåndsure. Gad vide, om den anonyme køber, der forleden brugte 31 millioner dollars – hvilket svarer til omkring 210 millioner kroner – på et Patek Philippe-ur, også tænker sådan?

Mon ikke vedkommende vil vogte over det ur til sin dødsdag og først løsne urremmen, når han – eller hun – er ved at stille træskoene? Først da kan næste generation overtage uret, hvis det da ikke er blevet solgt igen for et endnu højere beløb end de 210 millioner kroner, som det kom til at koste på en velgørenhedsauktion i Genève i lørdags.

Prisen på 210 millioner kroner betyder, at Patek Philippe-uret med et hammerslag blev verdens dyreste armbåndsur. Den titel var et Rolex Paul Newman Daytona ellers indehaver af, idet sådan en model blev solgt for 17,8 millioner dollars i 2017 – godt 121 millioner kroner.

Ifølge tidsskriftet Artnet.com er der flere årsager til, at Patek Philippe-uret blev så dyrt. For det første er der tale om et Grandmaster Chime ref. 6300-ur, som siges at være det mest komplicerede armbåndsur, der nogensinde er blevet produceret. Det har 2 urskiver, 20 særlige funktioner og ligger i en urkasse af rustfrit stål, som er udført af de bedste urmagere i verden.

For det andet var der tale om en velgørenhedsauktion, hvor folk med bankbogen i orden bød hinanden op for at samle penge ind til den sjældne muskelsygdom Duchennes muskeldystrofi, der kun rammer drenge. På auktionen var der kun ure i den absolut dyre ende af prisskalaen, og i løbet af blot 2 timer blev der indsamlet 41 millioner dollars – 278 millioner kroner.

50 ure blev solgt på velgørenhedsauktionen, der kaldes Only Watch, og ud over den vilde Patek Philippe-rekord, blev der også høstet høje beløb på ure fra Audemars Piguet, Hermès, Chanel og Louis Vuitton.