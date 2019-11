Endnu en forfatter bliver taleskriver for regeringen

Forfatter Peder Frederik Jensen tiltrådte i sidste uge en stilling som taleskriver for miljøminister Lea Wermelin (S). Det fortæller han til Dagbladet Information.

Tiltrædelsen sker blot en måned efter, at forfatter Kaspar Colling Nielsen tiltrådte i den samme stilling hos klimaminister Dan Jørgensen.

Peder Frederik Jensen er forfatter til en række romaner og novellesamlinger og vandt i oktober den litterære pris Timbuktuprisen. Men nu skal han altså bruge sine evner anderledes.

»Jeg oplever, at der er et momentum for en grøn politik. Jeg er embedsmand, så jeg må jo ikke politisere, men det føles som et godt tidspunkt at bruge mine evner i en god sags tjeneste,« siger han til Information.

Ved siden af sit forfatterskab har Peder Frederik Jensen blæst til kamp mod magthaverne i kronikker i både Information og Politiken. Han mener ikke, at han sælger ud ved at tage et job som taleskriver for en minister.

»Jeg synes, det er vigtigt, at man som kritisk, politisk tænkende menneske og forfatter også bruger sit liv på at skabe fundament for de holdninger, man har, og det er det, jeg gør med det her valg. Det handler også om viden, om at forstå systemerne i stedet for bare at kritisere dem.«

Også statsministeriet har en forfatter ansat som taleskriver, nemlig Anita Furu, der debuterede med romanen Mit halve liv i 2017.

Ritzau