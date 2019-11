Største udstilling af klassebilleder nogensinde: Museum udstiller 76.000 skolebørn, og de har alle én ting til fælles

Kunst. ’Year 3’ på Tate Britain i London må være den suverænt største udstilling af klassebilleder, der nogensinde er blevet vist på et kunstmuseum.

Eller af portrætter, for begynder man at tælle efter, må der være fotografier af omkring 76.000 skolebørn, alle i selskab med deres klasselærer.

Eleverne har én ting til fælles: De er alle sammen fra tredje klassetrin, for det har Steve McQueen bestemt. I den klasse begynder børn nemlig typisk så småt at forvandle sig til voksne.

Man behøver blot at se på fotografiet, så bliver man næsten overbevist. Næsten.

Foto: © Steve Mcqueen & Tate

Ideen til det usædvanlige projekt stammer fra Steve McQueen, der slet ikke er den amerikanske filmskuespiller kendt fra ’Bullitt’, ’Den store Flugt’ og ’Papillon’, men den britiske instruktør af samme navn, der bl.a. gav os filmen ’Twelve Years a Slave’.

Modellerne til fotografierne er hentet fra cirka 3000 skoler, og for to af dem er disse fotografier af særlig betydning. Da det såkaldte Greenfell Tower i North Kensington brød i brand for to år siden, bredte branden sig til skolerne Avondale Park og Thomas Jones, og 71 mennesker mistede livet, deriblandt 19 børn.

Foto: © Steve Mcqueen & Tate

Trods den tragiske begivenhed har også disse to institutioner valgt at tage del i et projekt, som millionbyens borgere umuligt kan overse, idet der er sat mere end 600 plakater op.

Dermed har Tate Britain forberedt sig på et stort rykind af ganske unge museumsgæster, for hvem vil – uanset køn og alder – ikke gerne se sig selv repræsenteret på et museum.

Det har de muligheden for til 18. november.