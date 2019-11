Hundredtusindvis af unge briter registrerer sig som vælgere efter opsang fra musikstjerne

Automatisk oplæsning Beta

Din stemme tæller. Millioner af mennesker troede ikke, deres ene lille stemme betød noget, og »nu er Trump præsident i USA, og vi er på vej ud af EU«.

Sådan skrev grimestjernen Stormzy for tre dage siden på Instagram. Og det blev der lyttet til.

Ifølge tal fra den britiske regerings officielle hjemmeside, gov.uk, valgte 366.000 mennesker at registrere sig som vælgere samme dag, som Stormzy delte sin opsang – mens det var 109.000 dagen før.

Flere britiske medier kæder hoppet i vælgerregistreringer direkte sammen med den 26-årige grimestjernes opslag og er endda begyndt at tale om en ’Stormzy-effekt’.

Ser man på de nye vælgeres alder er de i hans egen aldersgruppe. Omkring 150.000 af de nye vælgere er under 25 år, mens 114.000 er mellem 25 og 34 år gamle, skriver The Independent.

Stormzy siger, at han ikke vil bestemme, hvem man skal stemme på. Samtidig lægger han ikke skjul på, at han selv stemmer på oppositionslederen, Labour-formanden Jeremy Corbyn:

»Jeg vil selv registrere mig, og jeg vil stemme på Jeremy Corbyn«, skriver Stormzy.

»I mine øjne er han den første magtfulde mand, der er dedikeret til at give magten tilbage til folket og til at hjælpe dem, der har mest brug for en hjælpende hånd fra regeringen. Jeg tror, at Boris Johnson (nuværende premierminister, red.) er en skummel mand, der igennem mange år har løjet og ført en politik, der absolut ingen respekt har for de mennesker, som vores regering burde være dedikeret til at hjælpe og styrke«, skriver Stormzy.

Det er ikke første gang, de britiske medier taler om en ’Stormzy-effekt’.

Da han i 2018 oprettede et legat, der hvert år gives til to sorte studerende, så de kan få betalt omkostningerne ved at læse på det prestigiøse universitet Cambridge, skete der en generel stigning i antallet af sorte studerende, der blev optaget på Cambridge, skrev BBC.

Briterne går til valg 12. december, og der var deadline for nye registrerede vælgere 26. november.