På julebesøg hos min muslimske familie: Her tror de også på julemanden ... eller vinterfar

En vinterbolle på hylden i Føtex, vrede mennesker på nettet og et påstået knæfald for islam fik min far og mig til at tale om jul blandt muslimer i Danmark. Han er muslim og fejrer jul for at gøre mine små søskende glade, og han er ikke interesseret i at afvikle de danske juletraditioner, skriver journalist Majlinda Urban Kuci i denne klumme.