»Det handler jo bare om at mødes med dem, man holder af«: Flere muslimske familier i Danmark holder jul

For de tre muslimer Suleman Naim, Mohammed Derbel og Afrah al-Jabouri, har julen ikke noget med religion at gøre, men fælles for dem er en omfavnelse af den danske kultur og en højtid.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I starten af november satte et stykke bagværk fut i de sociale medier. Føtex lancerede en vinterbolle, og flere vrede facebookbrugere mente, at det var en uhensigtsmæssig hensyntagen til muslimer i Danmark. Det viste sig dog, at Føtex også havde en julebolle, og det fik diskussionen til at falde til ro igen. Ud over Føtex’ vinterbolle har blandt andet Ikea, Aldi og Rema1000 holdt liv i diskussionen, da ’jul’ er byttet ud med ’vinter’ på flere varer og kollektioner.