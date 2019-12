Kulturminister: »Hvis vi gerne vil en socialdemokratisk kulturpolitik, er der et kæmpepotentiale for at slå til her«

Inden sin orlov meldte kulturminister Joy Mogensen (S) ud, at alle børn skal have chancen for at lære at spille på et instrument. Politiken har i den seneste uge beskrevet, at der er langt til målet, og vi har spurgt den fungerende kulturminister, Rasmus Prehn: Hvordan går det?