Stine Bosse om valget af Bertel Haarder: Har de helt glemt magtens tredeling?

Det er noget rod, at medlem af Folketinget bliver formand for en af statens institutioner, mener Stine Bosse.

Stine Bosse, tidligere erhvervsleder og tidligere formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse, vil gerne ønske Bertel Haarder tillykke med, at han er udnævnt som teatrets nye bestyrelsesformand.

Når det er sagt, mener hun, at der er flere problemer med udnævnelsen. Problemer, de ansvarlige politikere bør tage stilling til.

Først og fremmest undrer Stine Bosse sig over, at kulturminister Rasmus Prehn(S) har valgt at udnævne en politiker.

»Hvis Bertel Haarder ikke trækker sig fra Folketinget, er han lovgiver. Det klæder ikke det politiske system, at vi har en af landets øverste beslutningstagere som chef for en af statens institutioner. Har de helt glemt magtens tredeling?«, siger Stine Bosse.

»Det værste er næsten, at politikerne ikke kan se, at det er interessesammenblanding, og at der kan komme interessekonflikter. Det handler helt grundlæggende om gode principper for governance«, siger Stine Bosse.

Bertel Haarder har selv sagt, at han ikke træder ud af Folketinget, men at han i »visse tilfælde vil erklære sig inhabil« i Kulturudvalget, hvor han er formand.

En af de hårde nysere

Stine Bosse ærgrer sig også over, at kulturministeren har valgt at udskifte hele Det Kongelige Teaters bestyrelse på nær et medlem.

»Jeg synes ikke, at det er klogt, at man skifter bestyrelse hvert fjerde år. Teatret har brug for nogle, som forstår stedets dynamikker. Dertil kommer, at formanden i høj grad tegner bestyrelsens arbejde, og Lisbeth Knudsen har i gjort det godt«, siger Stine Bosse, som selv var bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater fra 2012-2015.

I pressemeddelelsen om udnævnelsen, er Bertel Haarder citeret for at sige, at han er glad for at »træde til på et tidspunkt, hvor omprioriteringsbidraget ophører«.

Omprioriteringsbidraget er den faste årlige 2 procents besparelse på offentlige institutioner, som også Det Kongelige Teater var underlagt. Og den udtalelse er som at vifte en rød klud foran Stine Bosse, der i sin tid som bestyrelsesformand måtte stå i spidsen for en lang række besparelser.

»Bertel Haarder sad selv i den regering, som indførte omprioriteringsbidraget, han var en af arkitekterne bag og en af de hårde nysere, så kan han ikke komme ind, som om han er helt dugfrisk«, siger Stine Bosse.

Måske en vennetjeneste tilbage

I modsætning til Stine Bosse, lægger kulturkommentator Tom Ahlberg ikke samme vægt på, at Bertel Haarder er politiker. Han mener, at Bertel Haarder er valgt, fordi han vil være god til at samarbejde og til at give direktionen på teatret modspil.

Tom Ahlberg udelukker dog ikke, at udnævnelsen af en venstremand kan få politisk betydning.

»Med at vælge ham, så gavner man samarbejdet med Venstre og håber at få en lille vennetjeneste tilbage. Bertel Haarder har siddet som minister i sin tid, men er også en rimelig uanfægtet neutral spiller på både kultur og bredt politisk«.