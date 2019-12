Bertel Haarder bliver ny formand for Det Kongelige Teater

Automatisk oplæsning Beta

Mangeårig minister og Venstre-nestor Bertel Haarder bliver ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Det meddeler Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed står det klart, at teatrets hidtidige bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen, ikke bliver forlænget.

»Man finder ikke nogen med mere politisk erfaring end Bertel Haarder – og næppe nogen med mere dybfølt respekt og forståelse for kulturen. Det, kombineret med hans evne til – helt i Grundtvigs oplysningsånd - at bygge bro mellem finkultur og det folkelige, gør ham til et helt oplagt valg til formand for Det Kongelige Teater«, siger fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

»Vi har fået samlet et erfarent, alsidigt og slagkraftigt hold, hvis styrke er, at de repræsenterer alle kroge og lag i samfundet. De bliver vigtige ambassadører for teateret. Samtidig vil jeg også sige Lisbeth Knudsen og den afgående bestyrelse tak for en stor indsats de sidste fire år«.

Hele Danmarks Teater

Blandt de andre nye ansigter finder man også Gitte ørskou fra Moderna Museet i Stockholm, filminstruktør May el-Toukhy bag ’Dronningen’ med Trine Dyrholm i hovedrollen, teaterchef Kitte Wagner fra Malmö Stadsteater og forbundsformand Per Christensen fra 3F.

»Teateroplevelser er en vigtig del af mit liv, og jeg har intet højere ønske end at endnu flere unge og gamle skal få adgang til og oplevelser på de tre store scener. Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater«, siger Bertel Haarder.

»Jeg er samtidig glad for at træde til på et tidspunkt, hvor omprioriteringsbidraget ophører, og jeg ser med stor forventning frem til samarbejdet med teaterchef Kasper Holten og hans medarbejdere«.