Politisk aftale sikrer millioner til udvikling på Det Kongelige Teater

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det Kongelige Teater skal det næste år virke på en midlertidig aftale med staten.

Det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blevet enige om.

Hermed skal teatret i 2020 leve op til de samme krav og målsætninger som de foregående fire år. Nationalscenen slipper dog for at skulle spare som hidtil, da aftalen tager udgangspunkt i den nylige finanslovsaftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Den afskaffede de besparelser på kulturområdet fra den borgerlige regeringstid, der siden 2016 årligt har høvlet 2 procent af budgetterne på mange af landets kulturinstitutioner, fra næste år. Det Kongelige Teater slipper for at spare 10,4 millioner i 2020, og i årene frem til 2023 vil teatret gå fri af besparelser for i alt 40,6 millioner kroner.

Beholder særbevilling

Med den nye midlertidige aftale får teatret næste år også lov at beholde en del af den særbevilling på 52 millioner kroner over fire år, som den borgerlige regering tildelte teatret som et plaster på sparesåret med finansloven for 2019. Den særbevilling skal dog tages op igen næste år, når der skal forhandles finanslov for 2021.

Aftalen supplerer de hidtidige krav en række med »konkrete udviklingsmål, der skal igangsætte et arbejde sammen med Det Kongelige Teater med fokus på børn og på at nå nye målgrupper«, lyder det.

Ifølge fungerende kulturminister Rasmus Prehn skal Det Kongelige Teater nu have tid til at udarbejde en strategi, så det kan række ud til flere danskere:

»Der skal formentlig også noget ekstra til, hvis vi skal tiltrække og engagere et nyt publikum. Det handler om, at flest mulige oplever Det Kongelige Teater som tilgængeligt og relevant for dem. Det gør vi ikke bare med et snuptag. Det kræver tid og strategi. Derfor giver vi nu Det Kongelige Teater mulighed for at arbejde på konkrete udviklingsforslag, som de så skal præsentere for os politikere, som optakt til politiske forhandlinger i 2020«.

Den politiske aftale var akut nødvendig, da Det Kongelige Teaters nuværende fireårige rammeaftale med Kulturministeriet løber ud til nytår.

Midlertidighed er et problem

De seneste uger har især Folketingets borgerlige partier slået sig i tøjret over, at regeringen kun ønskede at indgå en midlertidig aftale. De blå partiers kulturordførere fremførte her, at en etårig aftale ville være problematisk for et teater, der typisk ser flere år ud i fremtiden.

Og ifølge Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen, er den korte varighed da også et problem:

»For teatret er det altid en fordel af have en længerevarende aftale, som giver større grad af tryghed for, at vi kan disponere. Sådan noget som operakontrakter og aftaler om ballet er mere langsigtede og er ofte lavet flere år i forvejen, hvilket også gælder sæsonprogrammet. Så det er vanskeligt at arbejde med så kort en aftale«.

Hun er dog ganske godt tilfreds med, at teatret får lov at beholde særbevillingen næste år.

»I forlængelse af ministerens ønske er vi i fuld gang og er parate til at fremlægge det udviklingsarbejde i 2020 og komme med konkrete initiativer, der matcher, at vi kommer ud til flere og til børn og unge. Vi har allerede en række planer, der skal konkretiseres. Det var ikke givet, at vi ville beholde tillægsbevillingen, og den kan vi så bruge til at investere i det udviklingsarbejde«, siger bestyrelsesformanden.