Verdens første tømmermændsmuseum er åbnet

Verden over er masser af mennesker efter en druktur vågnet op fremmede steder eller med ting, de ikke aner hvor kommer fra. Nu er der skabt et museum for den slags.

En aften for godt et halvt år siden fik Rino Dubokovic – en kroatisk universitetsstuderende – en ide. Han var ude at drikke med nogle af sine venner, og så begyndte de at fortælle deres bedste tømmermændshistorier.

Og hov, hvorfor ikke lave et museum for den slags?

»En slags samling, hvor alle genstandene fra drukhistorierne blev udstillet sammen med deres historie«, fortæller han til CNN.

Til AFP har han forklaret, at ideen blandt andet opstod, da en af hans venner fortalte om, hvordan han var vågnet op med en pedal i sin lomme uden at ane, hvor den kom fra.

Et halvt år senere åbnede verdens første tømmermændsmuseum i Zagreb i bygningen ved siden af den bar, hvor han fik ideen.

På museet kan man blandt andet se genstande som vejskilte eller potteplanter, som folk ikke har nogen forklaring på, hvordan de vågnede op med dagen efter.

Ligesom man kan tage et par ølbriller på og teste sine reflekser ved at skyde til måls på en dartskive. Bulls eye giver gratis adgang, men ifølge AFP er det ikke lykkedes nogen endnu. Der er også et sted, hvor man kan dele sine bedste og værste tømmermændshistorier.

Rino Dubovic siger til CNN, at han ikke ønsker at forherlige drukkultur med sit museum, men at han har forsøgt at legemliggøre den slags historier, som han har delt med sine venner:

»I fremtiden vil vi gerne gøre folk opmærksomme på de dårlige ting, der er relateret til alkohol«, siger han.

Museet har planer om et rum, der beskriver risikoen ved at drikke og de omkostninger, der kan følge med.

Museet, der åbnede 1. december, har ifølge Rino Dubokovic ikke fundet sin endelige form, men er i en slags testfase.