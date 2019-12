Paven anbefaler: Læg nu den mobil væk

Vi skal tale sammen i familien i stedet for at sidde med hver vores mobiltelefon, lyder opfordringen fra pave Frans.

Selv om pave Frans er en aktiv bruger af sociale medier og også lader pilgrimme tage selfies sammen med ham, er han ikke begejstret for den dominans, mobiltelefonen har fået i vores liv.

Tværtimod opfordrede han i søndags på Peterspladsen i Rom sine tilhørere til at lægge mobiltelefonen væk og tale sammen i stedet for, skriver BBC.

»Vi skal tale sammen i vores familier igen«, sagde han og brugte Jesus, Maria og Josef som et eksempel på en familie, der »bad, arbejdede og talte med hinanden«.

»Jeg spørger mig selv, om I i jeres familier ved, hvordan man taler sammen, eller om I er som de børn ved middagsbordet, der chatter på deres mobiltelefonen, hvor der er helt stille ved bordet som ved en messe«, sagde han ifølge BBC og fortsatte:

»Fædre, forældre, børn, bedsteforældre, brødre og søstre, det er en opgave, I skal tage på jer i dag, der er den hellige families dag«.

Søndag mellem jul og nytår er den hellige families dag i den katolske kalender, hvor Jesus, Maria og Josef æres som en model for den kristne familie.

Selv om paven har 18 millioner følgere på Twitter, så er det ifølge BBC ikke første gang, han kritiserer den omfattende brug af mobiltelefoner.

Ved en messe i 2017 bad han tilhørerne om at løfte deres hjerter i stedet for den skov af mobiltelefoner, som blev holdt op i strakt arm for at forevige messen.