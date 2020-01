Fie Laursen om forbud mod at reklamere: »Hvis jeg ikke havde kunnet læse om det her igennem bloggere, så havde jeg måske været død lige nu«

Influencer Fie Laursens konkurrence om en kosmetisk operation har vakt politisk forargelse. Nu stiller hun op til interview om sagen. Hun lover at følge de danske regler, men mener, at det vil gå ud over danske piger, hvis det lykkes en række af Folketingets partier at forbyde reklamer for plastikkirurgi over for børn og unge.