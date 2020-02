Malingen ligger tyk og blank som ostecreme på smasklækkert værk: »Jeg maler som en barbar af denne barbariske tid«

Fuglsang Kunstmuseum på Lolland har lavet en Cobra-udstilling, som er et scoop, for så vidt den med sine værker fører os ind på det internationale spor, som var Cobras varemærke.

Malingen ligger tyk og blank som ostecreme på lærredet. Og det ser ud, som havde et barn kørt fingrene igennem det tykke smask for at lave et vrængende portræt af sig selv. »Jeg maler som en barbar af denne barbariske tid«, står der i et citat på væggen over maleriet.​​