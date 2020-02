Klog komik: Hvem vil ikke gerne bare være halvt så morsom, kvik og opfindsom som Rune Klan?

FOR ABONNENTER

Først var han barnløs, og nu er han håbefuld. Tryllekunstkomikeren Rune Klan tager igen af hovedstolen, når han i sit sjette onemanshow fortæller om rollen som far. Hans seneste show, ’Barnløs’ fra 2017, handlede om, hvordan han og hans kone, der er akrobat – »det vildeste gøglerpar i verden«, som han kaldte dem – ikke kunne få børn selv. Efter at have prøvet i syv år besluttede de sig for at adoptere. Og fire måneder inde i turneen fik Rune Klan det opkald, han gik og ventede på: Han skulle være far til en sydafrikansk dreng.​​​