Brand i New York: Op mod 85.000 museumsgenstande frygtes tilintetgjort

Et lager til et stort museum for kinesisk kultur og migrationshistorie i New York har været i brand. Tusinder af genstande og historiske dokumenter frygtes ødelagt, og ni brandmænd og en civil blev såret i forsøget på at slukke branden.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Op mod 85.000 museumsgenstande kan være gået op i flammer og tilintetgjort i New York. En stor lagerbygning i bydelen Chinatown, der tilhører museet for kinesisk kultur og migrationshistorie, Museum of Chinese in America (Moca), har været i brand. Det skete sent torsdag aften i sidste uge, skriver det amerikanske medie Artnet News.

Museets ledelse er i gang med at få et overblik over, hvad der kan reddes, og hvad der er gået tabt. Blandt de museumsgenstande, man frygter er ødelagt, er historiske dokumenter og genstande, der fortæller historien om den kinesiske immigration til USA.

Det drejer sig om kinesiske brudekjoler, traditionelle tekstiler, menukort fra de tidligste kinesiske restauranter på Manhattan, håndskrevne breve og billetter fra oversøiske skibsrejser.

Branden vækker store følelser hos museets leder, Nancy Yao Maasbech:

»Det føles, som om nogen har mistet livet«, siger hun til CNN.

Også på Twitter har mange brugere skrevet om branden og det store historiske tab for kinesisk og amerikansk kultur. En amerikansk historiker, Charlotte Brooks, kalder det for »et tragisk tab«:

What a tragic loss. This was the most important Chinese American history collection on the East Coast. https://t.co/0pXcY9JLSK — Charlotte Brooks (@BrooksProf) January 25, 2020

Bygningen brændte ved 21-tiden lokal tid, og mere end 200 brandmænd kæmpede med at slukke flammerne. Ni af dem blev såret i forsøget på at slukke branden, det samme gjorde én civil.

Museet har startet en indsamlingsside med det formål at genopbygge det, branden har ødelagt. Her har museet rejst over 70.000 dollars i løbet af de seneste dage. Ligeledes er en gruppe af kunstnere, gallerister og organisationer gået sammen om at arrangere en auktion for at indsamle penge til genopbygningen.