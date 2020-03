Bulldozere sættes ind mod vold, narko og mord: Arkitektur kendt fra 'Gomorrah' må lade livet i kampen mod mafiaen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skulle have tiltrukket arkitekturelskere fra hele verden, da Le Vele stod færdig i Napoli i midten af 1970’erne. Men det endte med at være en narkobefængt mafiabule. Så fyldt med arbejdsløshed, vold og regulære mord, at bygningerne inspirerede til tv-serien ’Gomorrah’ på HBO. Men nu river bystyret i den syditalienske by det meste af bygningskomplekset ned for at komme dårligdommene til livs – akkurat som de danske politikere, der bekæmper ghettoer med bulldozere. ​​