Facebook fjerner misinformation om coronavirus: Det hjælper ikke at drikke blegemiddel

Det hjælper selvfølgelig ikke at drikke blegemiddel, hvis du vil undgå at blive smittet med coronavirus.

Alligevel florerer den slags falske sundhedsråd på sociale medier. Facebook vil derfor begrænse spredning af misinformation om coronavirus og oplyse brugere med korrekt viden via pop-up-vinduer, skriver Facebooks sundhedschef, Kang-Xing Jin, i en pressemeddelelse.

FN’s verdenssundhedsorganisation WHO trykkede på den røde knap i sidste uge og erklærede coronavirus for ’en international sundhedskrise’.

Det udløste en række anbefalinger, om hvordan lande og myndigheder kan hjælpe med at begrænse eller forhindre smitte over grænser.

Vores globale netværk af tredjeparts faktatjekker vil fortsætte deres arbejde med at gennemgå indhold af ukorrekte påstande, der relaterer sig til coronavirus Kang-Xing Jin, sundhedschef, Facebook

Og nu melder Facebook sig ind i kampen om at ville bekæmpe den hurtigt spredende smitte og misinformation om den. De fjerner eller begrænser indhold med ukorrekte sundhedsråd og andre falske påstande, som sundhedsorganisationer vurderer kan være skadelige, hvis man følger dem.

Det kan være indhold, der forsøger at afskrække folk fra at komme i behandling eller tage de nødvendige forholdsregler. Men det kan også være indhold, der beskriver decideret farlige og ukorrekte kure og forebyggelsesmetoder som for eksempel, at det skulle hjælpe at drikke blegemiddel.

Facebook forsøger blandt andet at stoppe spredningen ved at faktatjekke opslag og blokere eller begrænse hashtags, der bliver brugt til at sprede de falske informationer:

»Vores globale netværk af tredjeparts faktatjekkere vil fortsætte deres arbejde med at gennemgå indhold af ukorrekte påstande, der relaterer sig til coronavirus«, skriver Facebooks sundhedschef Kang-Xing Jin.

Dødelig virus spredt fra Kina Et virus kaldet coronavirus har i begyndelsen af 2020 spredt sig fra den kinesiske storby Wuhan til flere andre lande i Asien, Europa og Nordamerika. Flere hundrede mennesker er døde, og tusinder er smittet. Det smitter tilsyneladende mellem mennesker gennem sekreter som spyt og slim. Symptomerne er hoste, feber, åndedrætsbesvær og lungebetændelse. Coronavirus er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen sars, som gav svære luftvejslidelser og dræbte mere end 700 mennesker og smittede over 8.000 mennesker i 26 lande. Det nye virus er formentlig opstået på et marked, hvor der er blevet solgt kyllinger, slanger og flagermus. Men den præcise smittekilde er fortsat ukendt. En mistanke har været, at smitten stammer fra flagermus, der er spist af slanger, som derefter er solgt på et marked. Forskere forventer ikke, at der er en testvaccine klar mod coronavirus før om tre måneder. Vis mere

Troværdig pop-up viden

Når Facebooks team vurderer indhold som usandt, begrænser de ikke blot spredningen, men videreformidler også korrekt information til brugerne:

»Når folk søger efter information relateret til virussen på Facebook eller trykker på et relateret hashtag på Instagram, videreformidler vi troværdig information via et pop-up-vindue«, skriver Facebooks sundhedschef, Kang-Xing Jin.

Facebook sender også korrekt information ud til brugere, der allerede har delt eller forsøger at dele indhold, der er blevet gennemgået og vurderet som usandt for at advare burgerne om, at indholdet ikke er troværdigt.

Ifølge det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua lyder de seneste tal på 361 døde og 17.205 bekræftede smittetilfælde i Kina.

Avisen New York Times skriver mandag morgen, at flere læger advarer om, at udbruddet af coronavirusset har udsigt til at blive en pandemi, hvilket betyder, at epidemien i Kina vil sprede sig til resten af verden.

Ifølge New York Times anslår forskellige beregningsmodeller, at der er mindst 100.000 smittede, og skønt det nye coronavirus ikke smitter ligeså let som almindelig influenza, så har det vist sig betydeligt mere smitsomt end sars.