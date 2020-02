Kvindehadsk helvede: Avis afslører chikane i en af verdens største undertøjsvirksomheder

En kultur med sexchikane og mobning i undertøjsvirksomheden Victoria’s Secret bliver beskrevet af over 30 kilder i The New York Times. Virksomheden siger, at der er blevet rettet op.

Endnu en skandale har ramt undertøjsvirksomheden Victoria’s Secret.

Over 30 nuværende og tidligere ansatte fortæller til The New York Times, hvordan den magtfulde mand Ed Razek, der i årtier har været i topledelsen og udvalgt ’engle’ til det årlige modeshow, har chikaneret, mobbet og lagt an på modellerne.

Virksomhedens ledelse bestrider ikke påstandene i avisens dækning og påpeger, at man allerede har gjort betydelige fremskridt for at rette op. Razek, der stoppede i ledelsen i august, mener til gengæld, at beskrivelserne af hans opførsel er falske og taget ud af sammenhæng.

Iført lidt undertøj og store englevinger

Undertøjsvirksomheden Victoria’s Secret er kendt for sine storslåede modeshows med topmodeller iklædt lingeri, der ikke kan være for småt, og fjerklædte englevinger, der ikke kan være for store.

Disse farverige modeshows har været trendsættende inden for undertøjsmode og har ligefrem udviklet sig til et kulturelt fænomen. Det har været afgørende for flere modellers karriere at lande et job som såkaldt ’engel’ i et af dem.

Men bag facadens virksomhed har hersket en misogyn kultur forankret i mobning og sexchikane, fortæller flere end 30 nuværende og tidligere ansatte til The New York Times, der også har gennemgået retslige dokumenter og anden skriftlig dokumentation i en længere artikel.

Det er de to magtfulde mænd fra moderselskabet ’L Brands’, der bliver anklaget i artiklen. Den ene er selve grundlæggeren og den administrerende direktør, Leslie Wexner, og den anden er Ed Razek, der i årtier har været i topledelsen, indtil han stoppede i august sidste år.

Han er før blevet beskrevet som den, der støbte modellerne til Victoria’s Secret og gennem sine 27 år i virksomheden har lanceret navne som Gisele Bündchen, Tyra Banks og Heidi Klum på catwalken.

Flere kvinder har før klaget til ledelsen over Razeks opførsel, som de mener er upassende. Ifølge kvinderne i artiklen har han blandt andet forsøgt at kysse dem, taget en af dem i skridtet, sendt intime mails og bedt modeller om at sætte sig på skødet af ham.

Den administrerende direktør, Leslie Wexner, er ifølge the The New York Times blevet gjort opmærksom på klagerne gennem årene. Men flere af kvinderne fortæller, at det ikke fik konsekvenser for Razek, men for dem.

Modellen Andi Muise, der første gang som 19-årig gik med de ’eftertragtede’ englevinger, fortæller til avisen, at Victoria’s Secret stoppede helt med at bruge hende, efter at hun afviste Razek.

En tidligere pr-medarbejder hos Victoria’s Secret, Casey Crowe Taylor, fortæller til avisen, at hun har været vidne til Razeks opførsel og var overrasket over, hvor rodfæstet denne kultur var i virksomheden:

»Der blev bare grinet af den slags misbrug, og det blev accepteret som noget normalt. Det var næsten som en form for hjernevask. Og enhver, der prøvede at gøre noget ved det, blev ikke bare ignoreret. De blev straffet«.

Som svar på The New York Times’ kritiske beskrivelse af Victoria’s Secret skriver virksomheden i en erklæring, at de lige nu fokuserer intenst på arbejdsmiljøet, og påpeger, at de allerede har gjort betydelige fremskridt, samt beklager ethvert tilfælde, hvor de ikke har levet op til deres egne standarder: »Vi er fuldt ud forpligtet til kontinuerlig forbedring og ansvarlighed«, står der i erklæringen, der ikke bestrider nogle af påstandene i avisen dækning.

Til gengæld afviser Razek at kommentere de specifikke anklager og skriver i stedet i en mail til avisen, at beskyldningerne generelt er falske, blevet opfattet forkert eller taget ud af en forkert sammenhæng.

Wexner ønsker ikke personligt at kommentere The New York Times’ artikel.