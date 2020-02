Eva Eistrup: Det har altid fyldt mig med skam, at jeg har den impuls. Men nogle gange er det rart at lukke øjnene for verdens uretfærdigheder

Hun har en ubændig trang til at lynscrolle forbi alle verdens uretfærdigheder. Men det er jo ved at kigge på lortet, at man får øje på alle de andre, der kigger på lortet og synes, at lortet er noget lort. Og det giver håb, skriver Eva Eistrup i denne klumme.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forrige uge var det en nyhed om fænomenet ’hurtcore’, hvor kvinder afpresses til at gøre skade på sig selv og filme det, jeg ignorerede. Sidste uge var det nyheden om, at 22 procent af verdens rigeste mænd tilsammen ejer mere end alle kvinder i Afrika, og i ugen, der netop er gået, var det nyheden om et tyrkisk lovforslag om at benåde voldtægtsmænd, hvis de gifter sig med deres ofre, jeg scrollede lige så hurtigt forbi i facebookstrømmen, som var det en af de æggende reklamer for produkter mod inkontinens (bare rolig, derude, Coloplast analpropper findes!). ​​​​​​​​​

Jo vigtigere emnet er for mig rent intellektuelt og politisk, jo kraftigere er den indledende impuls til at kaste bevidstheden om, hvad jeg lige har set, fra mig øjeblikkeligt. Som en femsekundersregel for uønsket virkelighed. Ikke se noget, ikke høre noget, bare befri mig selv for den krævende, moralske sorteper.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter. I denne uge Eva Eistrup, som er idéhistoriker og kulturjournalist. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer ved at klikke her.

Det har altid fyldt mig med skam, at jeg har den impuls. Det har slået mig som en narcissistisk vægten af mine egne følelser, mit eget pseudoempatiske ubehag over de mennesker og skæbner, som nyheden handler om, og som jeg ikke engang vil unde så lidt som min opmærksomhed.

Fra jeg var et stort barn, der begyndte at forstå, hvordan verden hang sammen og ikke burde hænge sammen, og til jeg var et godt stykke oppe i mine tyvere, forsøgte jeg ihærdigt at lukke mine øjne for det, min maveregion registrerede som det allermest himmelråbende uretfærdige.

Det handlede ofte om køn – that’s my thing – men jeg havde ikke noget at vinde ved at blive politiseret og sårbar i det aarhusianske hiphopmiljø i sluthalvfemserne (bitch mig her, bitch mig der, etc.), kun en erkendelse af, at vores sejhed og styrke byggede på en løgn, som kom nogen andre end os til gode.

I psykologien findes et begreb, der hedder ’information avoidance’ – et psykologisk fænomen, som videnskaben adfærdsøkonomi er begyndt at se nærmere på, fordi det mere end antyder, at mennesker ikke er de rationelle agenter, vi ville ønske, vi var, som forholder os med åben pande til al den information, der er tilgængelig for os. Selvfølgelig handler vi ikke kun rationelt. Forskning underbygger strudseeffekten: Vi stikker vores hoveder i sandet for at undgå det, vi ikke vil se eller vide, eller vi vælger at værdige den viden, vi ikke ønsker, så lidt opmærksomhed, at den slet ikke rigtig trænger ind. Eller vi tolker simpelthen informationerne på en måde, som ikke rokker ved det verdens- eller selvbillede, vi ikke ønsker at få udfordret. »I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!«.​​​​​​​​​

Bedste kur mod afmagten

Jeg er blevet bedre. Min automatreaktion er stadig at lukke ned for mig eller verden, hvad der end umiddelbart går hurtigst, men nu ender jeg for det meste med i sidste ende at kigge og læse og se på det hele. Det er jo faktisk også mit job, hvilket hjælper lidt.

Hvad angår den større fortrængning af den skrigende feminist indeni, hjalp det at komme på uni, lære noget og få en underviser, der gik rundt i en ’This is what a feminist looks like’-T-shirt og var en mand. Og så hjalp det at erfare, at det afhjælper følelsen af ensom afmagt over for ubærlige begivenheder, lortede ideologier og nedtursmennesker i verden at gå til dem, sætte sig ind i dem og tage et ansvar for (om ikke andet og mere) at forholde sig til det hele. Det er jo også ved at kigge på lortet, at man får øje på alle de andre, der kigger på lortet og synes, lortet er noget lort.