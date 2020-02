Dostojevskij kørt ind med pizzabakker og dyremetaforik

’Forbrydelse og straf’ på Aalborg Teater skaber et fængende univers a la Kubrick og Lynch, men skøjter hen over psykologien.

’Forbrydelse og straf’ på Aalborg Teater lider under det, som mange klassiker-opsætninger i dansk teater lider af lige nu: Man vil gerne skabe et egensindigt og visuelt vovet univers på scenen, men formår ikke – eller har ikke modet til – for alvor at udfordre teksten, der pligtskyldigt fortælles fra a til z.​