Næste uges kultur: Tænker du også på coronavirus i forbindelse med gruppeudstillinger?

Coronavirus, som langsomt spreder sig over kloden, er det første, jeg tænker på i forbindelse med den noget bredt og umiddelbart fluffy tematiserede gruppeudstilling, som åbner på Den Frie i næste uge. Om udstillingen siger kunsthallen, at det drejer sig om »det, der bevæger sig på kanten af vores fatteevne, og som kan forstås på et teoretisk niveau, men som ellers synes uhåndgribeligt«. Jacob Kirkegaards værk om Tjernobyl er et eksempel. Okay, så det er altså noget med kunstværker, som gør noget ellers usynligt synligt … Jeg er ikke overbevist på forhånd, men lover at følge op med en anmeldelse.