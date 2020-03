Svend Brinkmann: Stjernesociologs mursten af en bog er blandt de vigtigste, der indtil videre er udgivet i dette århundrede

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Samfundsforskere har gennem flere år belyst den sociale acceleration, som kendetegner det moderne liv. Hastigheden på næsten alle livsprocesser er speedet op, og vi skifter oftere job, bolig og partner end i tidligere tider. ​

Netflix eksperimenterer aktuelt med en funktion, der skal øge afspilningshastigheden på film og serier til en halv gang hurtigere end normalt. En sådan funktion findes allerede på YouTube og podcastafspillere, så man kan spare tid. Der findes også apps, der kan mangedoble ens læsehastighed, og tjenester, der opsummerer bøgers indhold, så man hurtigt kan komme til at virke belæst. Vi gør mere af næsten alting, og vi gør det hurtigere. Det gælder dog ikke vitale fænomener som søvn, som generelt er beskåret.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter.​ I denne uge: Svend Brinkmann, psykologiprofessor og forfatter.​ Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer ved at klikke her.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Det er især den tyske stjernesociolog Hartmut Rosa, som er kendt for at have analyseret konsekvenserne af den sociale acceleration. Accelerationen betyder blandt andet, at samfundene kommer til at fungere ud fra en »dynamisk stabilisering«, hvor vi alle må løbe hurtigere og længere alene for at opretholde status quo. For den enkelte lader konsekvenserne sig aflæse i statistikkerne for stress og depression, og Rosa ser også en risiko for fremmedgørelse, når man ikke kan følge med.

Man er generelt i resonans, når man ikke ønsker at være et andet sted – når verden taler til én

Nu har Rosa så heldigvis udgivet en mursten af en bog, som skitserer en løsning, og den må høre til blandt de vigtigste human- og samfundsvidenskabelige bøger, der indtil videre er udgivet i dette århundrede. Løsningen kalder han ’Resonance’, resonans, og han bruger resonansbegrebet til at beskrive en ideel menneskelig relation til verden. Det er en relation, hvor man på én og samme tid bevæges af verden og bevæger den. I relationer præget af resonans fremstår verden som meningsfuld og responsiv. Den er ikke bare et stumt reservoir af ressourcer, individet kan dominere og kontrollere. Man er generelt i resonans, når man ikke ønsker at være et andet sted – når verden taler til én.

Vi hører kun vores eget ekko

Resonans er oprindeligt et begreb fra fysikken, der blandt andet bruges til at beskrive akustiske fænomener: Når man for eksempel bringer en stemmegaffel i svingninger ved siden af en anden, vil denne anden begynde at svinge med sin egen frekvens. Man kender det også fra strygeinstrumenters resonanskasser, der forstærker og forfiner strengenes toner. Resonans er dermed noget andet end et ekko, der mekanisk og ganske passivt kaster en lyd tilbage. I resonans har man at gøre med mindst to aktive parter, der ’taler’ med hinanden.

Resonans findes primært i relation til andre mennesker, hvor fænomenet blandt andet er afgørende for børns udvikling. Fænomenet findes i berigende uddannelses- og arbejdssammenhænge, hvor man drages af det stof, der skal tilegnes. Det findes også i forhold til den materielle verden, hvor det er grundlag for æstetisk erfaring, og i værdsættelsen af naturen som andet og mere end et tag selv-bord for mennesker. Endelig findes resonans i en vertikal dimension, hvor det drejer sig om menneskets totale verdensforståelse, eksempelvis som udlagt af religionerne.