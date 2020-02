Asayel Slay sang om, hvor fedt det er at være kvinde i Mekka. Så blev hun anholdt

At kalde kvinderne i Mekka for »sugar candy« er mere, end regimet kan klare. Nu er Asayel Slays video fjernet fra YouTube, og der er udstedt arrestordre mod hele holdet bag.

Saudi-Arabien gør meget ud af at tiltrække vestlig kultur og vestlige kunstnere og taler om modernisering af landet.

Men når en af landets kvinder rapper om kvinder i Mekka og kalder dem »sugar candy«, slår regimet hårdt ned.

Rapperen, der kalder sig selv Asayel Slay, lancerede sin video på YouTube i sidste uge, hvor hun rapper om kvinderne i Mekka, der er det helligste sted i islam og hvert år tiltrækker millioner af muslimer, skriver BBC.

»Respekt til andre piger, men pigerne fra Mekka er ’Sugar Candy’«, lyder det i rap-videoen, der blev delt massivt på YouTube.

Torsdag udstedte guvernøren i Mekka, Khaled al-Faisal en arrestordre, der omfatter alle, der har været med til at lave videoen. Ifølge BBC har han i et tweet skrevet, at videoen »fornærmer Mekkas traditioner«.

Fjernet fra YouTube

Nu er Asayel Slays YouTube-konto suspenderet, og videoen er ikke længere tilgængelig. Til gengæld møder Saudi-Arabien massiv kritik på Twitter.

»Det er den eneste rap-sang, der ikke indeholder noget sjofelt, fornærmelser, porno, nøgenhed, hash eller rygning, og rapperen bærer endda en hijab. Pigen skal nu arresteres, fordi sangen hverken passer det nye eller det gamle Saudi-Arabien«, lyder det i et populær tweet.

Andre kritiserer regimet for at give verden indtryk af, at landet er ved at blive moderniseret ved at tiltrække vestlige kunstnere og musikere som Mariah Carey, uden at den modernisering slår igennem internt i landet.

Lige som regimet bliver beskyldt for massiv forskelsbehandling af mænd og kvinder, når den marokkanske sanger Saad Lmjarred kunne få lov til at optræde i Riyad trods tre voldtægtsanklager, mens man slår hårdt ned på Asayel Slay.