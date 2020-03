Professionel danser: »Jeg kan jo ikke betale min husleje og mit banklån med et jakkesæt«

En række professionelle dansere står nu frem og fortæller om produktionsselskaber, der tilbyder dansere et armbånd til efterfesten eller »to sæt tøj« som løn for at optræde i tv-shows, musikvideoer og reklamefilm. Dansk Skuespilforbund kalder det »uværdigt«. Vi skal have gjort op med underbetaling, siger et af de kritiserede produktionsselskaber.