Oprørsk film fra Iran vinder hovedpris i Berlin

Med stående bifald ved den store afsluttende galla i Berlinale Palast vandt den iranske film ’There is no Evil’ guldbjørnen som den bedste film i år på den store tyske festival. Instruktøren Mohammad Rasoulof kunne ikke deltage i prisuddelingen, da han har udrejseforbud i Iran.

»Jeg er meget overvældet og taknemmelig for prisen til en filmskaber, som ikke kunne være her i aften. Han er meget ulykkelig og trist over at ikke at kunne være i Berlin, så jeg kan sige for alle på holdet dedikerer prisen til ham«, sagde instruktørens datter, Baran Rasoulof, som spiller med i filmen ved prisuddelingen.

»Jeg vil gerne takke vores utrolige hold, som satte deres egne liv på spil for at medvirke i filmen... Denne lille ven her, Guldbjørnen, vil snart rejse ind i mit land og den vil sige til Mohammad,: »Du er ikke alene. Og Mohammad vil vise ham, at der også findes fredlige og venlige mennesker i Iran«, sagde filmens producent, Kaveh Farnam, i sin takketale.

Hemmelige optagelser

Han fortsatte: »Der findes ingen mure, som kan holde ideerne, troen eller kærligheden ude. Bag murerne er det kun diktaturer, som bliver mindre«.

Filmen i fire afsnit, der er blevet til under vanskelige omstændigheder og med hemmelige optagelser i Iran, viser det daglige liv i landet, præget af stor frygt. Den anklager indirekte styret for massemord af politiske dissidenter og antyder, subtilt og symbolsk, en spirende modvilje, konjekturerne til et muligt folkeligt oprør, da personerne i filmen begynder at sige nej. De vil ikke længere nøjes med at overleve, men leve fuldt og helt.

Tredje iranske vinder på ti år

Instruktøren Mohammad Rasoulof har forbud mod at arbejde i sit hjemland, men hjalp vennen og kollegaen Jafar Panahi med filmen ’Taxi’, der vandt Guldbjørnen i 2015. Også i 2011 gik den fornemmeste pris fra Berlinalen til Iran til Asghar Farhadis ’A Seperation’.

At hovedprisen gik til den iranske film, der blev vist som den sidste i Berlinalens hovedkonkurrence fredag aften, overraskede mange. Den nye ledelse af festivalen har betonet, at det fremover er kunstneriske værdier fremfor politiske symboler og udsagn, der vægtes højest. Med den iranske vinder mener i hvert fald mange tyske kritikere, at den politiske linje stadig dominerer på filmfestivalen.

Amerikansk abortfilm fik næststørste pris

Den næststørste film - juryens særlige pris - gik til den amerikanske favorit, Eliza Hittmans ’Never Rarely Sometimes Always’. Instruktøren takkede blandt andre de amerikanske abortklinikker, hvoraf hun har besøgt flere under researchen til filmen.

»Jeg vil gerne takke dem for deres venlighed overfor mig, men især for den indsats de gør for mange unge kvinder og for vort land«, sagde Eliza Hittman.

Værtslandet måtte tage til takke med en pris for årets kvindelige skuespiller til Paula Beer for indsatsen som havfrue i Christian Petzolds ’Undine’.

»Man er kun så god, som den man spiller over for, gør en. Så jeg vil gerne takke Franz Rogowski, den bedste medspiller, man kan ønske sig, sagde Paula Beer med en stor hilsen til sin medspiller og kæreste i filmen.

Vandt for portræt af gal kunstner

Prisen for årets bedste mandlige skuespiller gik til Elio Germano for indsatsen som kunstneren Antonio Ligabue i filmen ’Hidden Away’.

»Det var en meget vanskelig film at lave med meget hårdt arbejde. Jeg vil gerne dedikere filmen til alle dem, der står alene, alle som er udskud og isolerede«, sagde Elio Germano, som også har hovedrollen i filmen ’Bad Tales’, der også fik en sølvbjørn for årets bedste manuskript.

De vigtigste priser

Her er de vigtigste priser, som blev uddelt på Berlinalen af juryen under ledelse af den britiske veteran Jeremy Irons. I år deltog ingen danske film i festivalens hovedkonkurrence.

Guldbjørnen for årets bedste film:’There is no Evil’ fra Iran af Mohammad Rasoulo