Verdens største kunstmuseum holder lukket på grund af frygt for coronasmitte

Personalet er bange for at blive smittet af de mange udenlandske gæster, der besøger museet hver dag. Derfor er franske Louvre nu for anden dag i træk lukket.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kunstmuseet Louvre i Paris er mandag lukket for anden dag i træk på grund af de ansattes frygt for at blive smittet med coronavirus. Det skriver Reuters.

Louvre har op mod 10 millioner besøgende om året, og tre fjerdedele af dem kommer fra udlandet. Alene den netop afsluttede Leonardo da Vinci-udstilling trak 1,1 million gæster til, skriver museet på sin hjemmeside.

Museet lukkede søndag dørene for gæster, fordi det ikke var lykkedes museumsledelsen at forsikre personalet om, at risikoen for at blive smittet er behersket. Efter et møde mellem museets ledelse og medarbejderne blev det mandag besluttet at holde dørene lukket endnu en dag.

Smitte er »kun et spørgsmål om tid«

»Vi er bekymrede, fordi vi har gæster fra hele verden«, siger de ansattes tillidsmand, Andre Sacristin, til nyhedsbureauet AP.

Der er ingen kendte tilfælde af smittede blandt Louvres 2.300 ansatte, men tillidsmanden siger til AP, at det »kun er et spørgsmål om tid«.

De ansatte på museet er også bekymrede over, at Louvre har besøg af museumsfolk fra Norditalien, hvor der er langt flere smittede end i Frankrig. Norditalienerne skal hente nogle af de Leonardo da Vinci-værker, der har været udlånt til vinterens store udstilling med den italienske kunstner, skriver AP.

Den franske regering forbød lørdag indendørsarrangementer med over 5.000 deltagere på grund af frygt for coronavirus, men landets museer er ikke omfattet af forbuddet.

To mennesker i Frankrig er døde efter smitte med coronavirus, og omkring 130 er smittet, skriver AP.

Det er endnu uvist, hvornår Louvre åbner igen.