Næste uges kultur: Sidse Babett er forstadens barske Godmother

Der er løbet en hel del grumset vand gennem åen og samlet ret mange penge ind til Afrika, siden The Boomtown Rats fik verden til at synge indædt med på omkvædet til ’I Don’t Like Mondays’ i 1979. Det er faktisk 34 år siden, at det punkede rockband fra Irland gik i opløsning. I dag er forsanger Bob Geldof mere kendt som manden, der midt i 1980’erne skrev ’Do They Know It’s Christmas?’ og samlede verdens største rockstjerner til det globale indsamlingsshow Live Aid i 1985.