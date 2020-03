Kulturbegivenheder aflyses på stribe: »Ikke set i samme omfang siden pesten hærgede Europa«

Kunstfestivaler, spilkonferencer, bogmesser og store kulturbegivenheder over hele verden aflyses eller udskydes af frygt for coronavirus. Så voldsomme forholdsregler er ikke taget, siden pesten hærgede, siger ekspert.

Når svenskerne begynder at aflyse vigtige møder om det Europæiske Melodi Grand Prix af frygt for coronavirussen eller covid-19, så ved man, at tingene er alvorlige. ​​

Men det var ikke desto mindre, hvad der skete tirsdag, hvor Dagens Nyheter kunne fortælle, at SVT har valgt at melde afbud til det indledende møde i Rotterdam forud for dette års tværeuropæiske sangkonkurrence.

Vi er nødt til at prioritere vores udviklingspartnere og medarbejderes helbred og sikkerhed. Facebook

»Vi har valgt at melde fra for at være forsigtige. Vi tror, at vi kan klare mødet digitalt, så det føltes unødvendigt at tage af sted«, sagde Anette Helenius, der er projektleder for den svenske Melodifestivalen, til avisen.

SVT er langt fra de eneste, der trækker sig fra en større kulturel begivenhed af frygt for coronavirussen.

De seneste uger er en lang række af verdens største messer, konferencer, festivaler, prisuddelinger og udstillinger blevet aflyst eller udskudt på ubestemt tid.

I Storbritannien har man netop aflyst dette års største bogevent, London Book Fair. Arrangørerne bag en af verdens største fotopriser Sony World Photography Awards har for en sikkerheds skyld i første omgang udskudt den årlige prisuddeling og efterfølgende fest i London den 16. april.

Biennale Architettura i Venedig er skubbet til efteråret, og det årlige karneval er aflyst. Tv-festivalen Miptv, der skulle være afholdt i Cannes i Frankrig er aflyst. Også den årlige computerspilkonference GDC i San Fransisco er blevet udskudt på ubestemt tid, og det samme er Google og Facebooks store præsentationsmesser, I/O og F8.

»Vi er nødt til at prioritere vores udviklingspartnere og medarbejderes helbred og sikkerhed«, skriver Facebook i en blogopdatering.

Aflyste og udskudte kulturbegivenheder Her er et udpluk af nogle af de større kulturbegivenheder, der enten er blevet aflyst eller udskudt. Europa: London Book Fair Sony World Photography Awards Biennale Architettura Karnevalet i Venedig Bologna Children’s Book Fair Tv-festivalen Miptv Baselworld Watch and Jewellery Show Gucci’s Cruise 2021 Fashion Show USA: Game Developers Conference Google I/O Facebook F8 Mobile World Congress Wanderlust Festival Asien: Azalea Festival Beijing Fashion Week Shanghai Fashion Week Tokyo Fashion Week Vis mere

I flere tilfælde har det været de helt store spillere på de forskellige markeder, der har trukket sig først. Når pengegiganter og publikumsmagneter som Facebook, Google, Twitter, Tiktok, Amazon og Sony har trukket sig, har flere mindre fulgt trop og tvunget arrangørerne til at ændre på planerne.

Det er dog ikke alle, der vælger at aflyse.

Filmfestivalen SXSW i Texas, der begynder den 13. marts, holder sig fortsat til deres program. Også selv om både Amazon og IMDB har trukket sig fra årets festival.

Også det Europæiske Melodi Grand Prix fortsætter indtil videre som planlagt.

»Vi monitorerer selvfølgelig spredningen af coronavirussen og tager alle nødvendige forholdsregler ud fra, hvad WHO og andre nationale guidelines foreskriver. På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt at kommentere på udviklingen de næste måneder. Derfor fortsætter vi i øjeblikket med planerne for begivenheden i Rotterdam«, skriver kommunikationsafdelingen i et svar til Politiken.

Andre igen vælger omvendt at udelukke visse befolkningsgrupper.

Museet ved koncentrationslejren Auschwitz har for eksempel frabedt sig gæster fra risikoområder som Kina, Italien og Sydkorea. De anbefaler alle rejseagenturerne at lade være med at tage imod folk fra de lande.

