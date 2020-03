Her er Tivolis nye topchef

Automatisk oplæsning

Tivoli har fundet sin nye direktør, der skal tage over efter Lars Liebst, som siden 1996 har stået i spidsen for forlystelsesparken tæt ved Rådhuspladsen i København.

Susanne Mørck Koch hedder den nye direktør.

Tivolis direktører gennem tiden 1843-1848: Georg Carstensen 1848-1858: ‘Komiteen’ (bestyrelsen) varetager ledelsen; vælger selv formand 1858-1868: Adolph v.d. Recke 1868-1885: Bernhard Olsen

1886-1894: Robert Watt 1894-1899: T. S. Thrane 1899-1940: Knud Arne-Petersen 1941-1950: Kjell Abell 1950-1975: Henning Søager 1951-1959: Inge-Lise Bock 1975-1996: Niels-Jørgen Kaiser 1996-2020: Lars Liebst 2020-: Susanne Mørch Koch



Hun kommer fra en stilling som administrerende direktør i Danske Spil.

»Ser man på Susannes stærke cv, er det som om, der går en lige linje fra alt det, hun har beskæftiget sig med, til stillingen som administrerende direktør i Tivoli«, udtaler bestyrelsesformand for Tivoli A/S, Tom Knutzen i en pressemeddelelse.

Inden jobbet i Danske Spil havde nu 43-årige Susanne Mørck Koch en stilling som kommerciel direktør i DSB.

»Det er både med spænding, glæde og ydmyghed, at jeg har takket ja til tilbuddet om at stå i spidsen for et af Danmarks ældste og mest kendte aktieselskaber, der i generationer har været landets største turistattraktion. Tivoli er et levende og mangfoldigt stykke kulturhistorie lige midt i hovedstaden, og man kan ikke fortælle Tivolis historie uden samtidig også at fortælle det moderne Københavns historie«, udtaler Susanne Mørck Koch i pressemeddelelsen.

I sine år i Tivoli har Lars Liebst gjort haven til en økonomisk succes, men også fået kritik for at sælge ud af sjælen i den gamle forlystelsespark.