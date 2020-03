»Hvor glad kan en tyk pige være?«: Nyt museum i København skal fortælle lykkens historie

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danmark har igennem en lang årrække været at finde i toppen af den årlige ’World Happiness Report’ som et af verdens lykkeligste lande, ligesom den danske hygge er blevet et kendetegn for landet verden over.

I 2013 opstod den danske tænketank Institut for Lykkeforskning, der forsker i lykke.

Og næste skud på stammen bliver et lykkemuseum, som instituttet åbner dørene for i København til maj.

Lykkemuseet og Institut for Lykkeforskning ledes af Meik Wiking, der håber, at museet på 240 kvadratmeter kan gøre de besøgende klogere på lykken og dens historie.

»Vi får mange henvendelser på instituttet fra folk, der gerne vil besøge os. Det er nok fordi, det lyder som det her magiske sted, hvor folk forventer, at vi sidder og spiser is og klapper hundehvalpe hele dagen.

»Museet bliver en ventil til et sted, hvor folk kan få indsigt. Vi vil gøre folk klogere på lykken. Hvad er forestillingen om det gode liv, hvordan måler man livskvalitet, og hvad betyder vores samfund med tillid og skat for lykken, siger Meik Wiking.

Museet bliver interaktivt med forsøg, tankeeksperimenter og et indblik i lykkens historie og de nordiske landes rolle.

Blandt andet kan man se videoer af reklamer fra 1950’erne og 1960’erne, hvor virksomheder har forsøgt at definere begrebet lykke. Eksempelvis en reklame for korsetter, som spørger: ”Hvor glad kan en tyk pige være?”

Museet har også fået folk fra hele verden til at sende genstande, som symboliserer lykke for netop dem.

»En fransk kvinde har sendt os en astmainhalator. Hendes datter havde astma, men da de flyttede til København, hvor luftforureningen er mindre, havde hun ikke brug for den længere.

»Jeg håber, at vi kan vise, hvor ens vi er på tværs af kulturer. Det gode liv ser ret ens ud, lige meget om vi er danske eller franske, siger Meik Wiking.

Museet åbner i Admiralgade i København i maj 2020 og er fuldt finansieret af Institut for Lykkeforskning.

Entreprisen bliver 95 kroner for voksne og 65 kroner for børn og pensionister. Meik Wiking håber på 20.000 besøgende om året.

ritzau