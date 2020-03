Store ambitioner: TV 2 vil sende ny, dansk fiktion hver søndag året rundt

Automatisk oplæsning

TV 2 fortsætter sin satsning på streamingtjenesten TV 2 Play med at tilbyde masser af dansk drama med et nyt afsnit hver søndag.

Både velkendte serier som ’Rita’ og ’Sygeplejeskolen’ er i spil sammen med eksempelvis den kommende ’Efterforskningen’ om opklaringen af mordet på journalisten Kim Wall.

Ved at præsenere et nyt afsnit hver søndag håber TV 2 at få opmærksomhed på tjenesten og samtidig gå i skarp konkurrence med DR, som traditionelt viser dansk drama netop søndag aften.

Tv 2 Play med vokseværk

Lige nu har TV 2 Play 600.000 abonnementer, hvilket giver halvanden million danskere adgang til tjenesten. Målet med den nye satsning er at bringe antallet af abonnementer op på en million.

»Alle de største aktører på streamingmarkedet investerer massivt i fiktion, som er tjenesternes stærkeste kort. TV 2 Play er det sted, hvor man kan se samtlige af vores serier og afsnit – nu altså med fast premieredag på nye afsnit hver søndag, uanset hvornår en serie sendes på de lineære kanaler. Hos TV 2 ønsker vi at give vores mange brugere en god vane med at se ny, dansk fiktion hver søndag i 52 uger om året«, siger TV 2s programdirektør, Lotte Lindegaard, i en pressemeddelelse.

Fra i år har TV 2 valgt at vægte dansk fiktion med en forøgelse af investeringen i området på 20 procent.

TV-serier som ’Badehotellet’ og den nye krimi ’Sommerdahl’ med Peter Mygind, der vises på TV 2 Charlie, vises på TV 2 Play om søndagen, inden de kommer på tv-skærmene.

Senere på foråret, sommeren og i efteråret vil TV 2 Play have søndagspremiere på nye serier som ’Efterforskningen’ og brødrene Mehdi, Misam og Milad Avaz’ ’Alfa’.

Krimiserien er i det hele taget et broderligt værk – den handler om brødrene Adam og Jakob, spillet af brødrene Andreas og Sebastian Jessen. Det er første gang, de spiller over for hinanden. På rollelisten er desuden etablerede skuespillere som Lars Mikkelsen, Henning Jensen, Laura Drasbæk, Thomas Levin, Henrik Noël Olesen, Solbjørg Højfeldt og Susanne Storm.

Baseret på ubådsdrabet

Den anden store, nye satsning er serien ’Efterforskningen’, der får premiere til efteråret. Den er instrueret af Tobias Lindholm og følger den nu pensionerede drabschef Jens Møller og efterforskningen af Peter Madsens mord på Kim Wall.

Serien er skabt i samarbejde med Jens Møller og Kim Walls forældre. På rollelisten er store navne som Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August og Rolf Lassgård fra Danmark og Sverige.

Dertil kommer blandt andet femte sæson af ’Rita’, tredje sæson af den historiske dramaserie ’Sygeplejeskolen’ og anden sæson af komedieserien ’Minkavlerne’.

På bare et år er TV 2 gået fra at præsentere en dansk tv-serie årligt til nu til i år at få hele 10 serier i spil.