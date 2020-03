Dansk Live efter hjælpepakke på 91 millioner kroner: Det er et plaster på et blødende sår

Automatisk oplæsning

Hjælpepakken på 91 millioner kroner, som EU-Kommissionen har godkendt, får svært ved tilnærmelsesvis at række.

Især vil den økonomiske krise som følge af coronaudbruddet gå ud over landets spillesteder, siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live.

»Det er en kærkommen håndsrækning. De 91 millioner kroner er desværre et plaster på et blødende sår«.

For puljen, som den danske stat har til rådighed, skal deles af små og store fisk, og det vil ifølge sekretariatschefen få konsekvenser for de mindste.

»Det, jeg frygter, er, at spillestederne drukner i det her, fordi de er meget små i forhold til sportsklubberne og de store messearrangører, der også skal søge fra samme pulje«, siger sekretariatschefen.

Dansk Live, som er interesseorganisationen for landets festivaler og spillesteder, har en meget bred vifte af medlemmer rundtomkring i landet. Hvis medlemmer skal klare sig igennem krisen, skal der dermed flere penge på bordet, men det er samtidig ikke noget, sekretariatschefen på nuværende tidspunkt vil formulere som et krav.

»Det er svært at bede om flere penge lige nu, hvor store dele af samfundet kommer til at lide«, siger Esben Marcher.

Må stramme bæltet ind

Tirsdag lancerede regeringen sin kompensationsordning, der betød, at større arrangementer, som »aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1.000+ deltagere på grund af covid-19«, ville kunne ansøge om kompensation fra den danske stat. Det annoncerede erhvervsminister Simon Kollerup (S) ved et pressemøde i Finansministeriet, hvor også finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) deltog.

Ordningen betyder, at »sportsklubber, koncertarrangører, messer og andre, som har været nødt til at aflyse eller afvikle kampe uden publikum«, kan søge om kompensation for de økonomiske tab.

Desuden betyder ordningen, at arrangementer med mere end 500 deltagere, som er målrettet såkaldte covid-19-risikogrupper – altså »ældre eller helbredsmæssigt sårbare« – også er omfattet af ordningen.

»Øvelsen er nu at spænde bæltet ind og klare sig igennem. Der bliver arbejdet benhårdt lige nu for at få flyttet endnu flere koncerter, især i lyset af at man nu skal aflyse alt med over 100 mennesker. Mange hundred koncerter, der de næste 14 dage skulle have været afholdt på små spillesteder, bliver nu sat på pause«, siger Esben Marcher.