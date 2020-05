Håndværk hitter: »Hånden trænger til noget at lave. Det er der ingen diskussion om«

Mens digitaliseringen accelererer, finder flere og flere ud af, at hænderne har godt af at arbejde. Det giver en stor tilfredsstillelse at skabe noget fra bunden og få ånd og hånd til at hænge sammen. Det oplever både hobbyhåndværkere og eksperter, der vurderer, at håndværk har en høj status i samfundet.