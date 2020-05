For 1 million dollars kan den (måske) blive din: Kurt Cobains guitar kommer på auktion

Automatisk oplæsning

Til juni ryger en helt speciel genstand under hammeren i Beverly Hills.

Her vil auktionshuset Julien’s Auctions nemlig sælge en guitar, der tilhørte den afdøde forsanger i Nirvana, Kurt Cobain.

Guitaren, som er en model 1959 Martin D-18E, spillede Cobain på til MTV Unplugged-koncerten i New York fem måneder før sin død i april 1994. Den akustiske koncert blev optaget og lavet til et anmelderrost album, og i dag er koncerten en af bandets bedst kendte.

Når guitaren skal sælges, kommer buddet til at starte på omtrent 1 million dollars, skriver The Guardian. Til mediet udtaler lederen af Julien’s Auctions, Darren Julien, at auktionshuset er meget stolt af at sælge guitaren.

»Denne vigtige guitar har fortjent sit rigtige sted i rock’n’roll-historien som et instrument spillet af en af rockens mest indflydelsesrige musikere og ikoner i en af de største og mest mindeværdige livepræstationer nogensinde«, siger Darren Julien til The Guardian.

Med guitaren sælges den originale guitarkasse dekoreret med en flyer fra albummet ’Feel the Darkness’ fra punkrockbandet Poison Idea’s, tre stumper af gamle bagagemærker og et klistermærke fra luftselskabet Alaska Airlines.

Auktionshuset har tidligere haft succes med at sælge den cardigan, Kurt Cobain bar under selvsamme koncert. Sidste år blev den solgt for 334.000 dollars.

Auktionen vil foregå både live og online 19.-20. juni.