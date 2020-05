250.000 turister kom forbi sidste år: Designmuseet bliver kvalt i sin egen succes

Designmuseum Danmark har gjort alt det rigtige for at tiltrække turister. For designinteresserede er der dog blevet så langt mellem snapsene, at udsigten til, at museet lukker i halvandet år, måske kan være med til at genvinde museets status som ground zero for dansk design, skriver Lars Hedebo i denne kommentar.