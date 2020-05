Danske kunstsøstre overtager russisk folkeskole

Automatisk oplæsning

Kvinder i lange, flagrende gevandter, fugle i bur, klirrende smykker og mystiske orakler. Det er som at blive katapulteret ind i en eventyrlig verden, når performancegruppen Sisters Hope rykker ud og overtager skoler, kunsthaller eller andre institutioner med et omsluttende, poetisk og sansestimulerende univers.

Det anmelderroste kunstnerkollektiv, der i 2007 blev stiftet af Gry Worre-Hallberg, har nu indgået et flerårigt strategisk samarbejde med Dansk Kulturinstitut, som ønsker at bringe Sisters Hopes projekt ’Sensuous Society – Beyond Economic Rationality’ ud i verden.

Performancegruppen har tidligere overtaget skoler på Fyn og i Sverige og begejstret anmeldere, der har deltaget i de storstilede installationer i kunsthaller (eksempelvis deres skelsættende ’Sisters Academy – The Boarding School’ på Den Frie Udstillingsbygning i 2017) og byvandringer.

Tanken bag er, at der i tiden efter coronapandemien mere end nogensinde er behov for at sætte et øget fokus på, hvordan vi er forbundet til hinanden på tværs af grænser og kulturer.

»Krisen viser, at verden er forbundet på godt og ondt, og det har fået fornyet relevans at få genskabt samarbejder, som har fået et skud for boven med corona. ’Sisters Society’ er et smukt dansk kulturprojekt, som kan bidrage til en heling«, siger Camilla Mordhorst, direktør for Dansk Kulturinstitut.

Drømmer om Den Forbudte By

Projektet vil udforme sig som en global stafet; til en start vil Sisters Hope rykke ind og overtage en folkeskole i Sankt Petersborg i Rusland, og siden er planen at sende stafetten videre til Kina, Letland, Ukraine, Indien og Brasilien.

Midlerne til at realisere det storstilede projekt er endnu ikke fundet, og kulturinstituttets direktør er godt klar over, at fokus netop nu er på at holde hånden under eksisterende institutioner, men hun tror på, at danske fonde og internationale partnerskaber kan se vigtigheden i at række ud og tænke over landegrænser.

»Det er et dyrt format med mange medvirkende, og vi er klar over, at det ikke bliver et quick fix. Men vi drømmer om at skabe for eksempel en sanselig vandring i Den Forbudte By i Beijing eller på Eremitageslottet i Sankt Petersborg. Først kommer drømmen, og så må vi se på, hvordan den kommer op at flyve«.

Forventningen er, at Sisters Hope kan rykke ind i den russiske folkeskole som første akt i begyndelsen af det nye år.