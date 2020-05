MoMA i New York trygler nordmændene om at bevare bygning, som blev angrebet af Breivik

Egentlig har kommunalpolitikerne i Oslo for længst besluttet at nedrive en berømt regeringsbygning, som på gavlen har et kunstværk af Pablo Picasso. Trods voldsomme protester fra arkitekter og kunstnere. Men nu har også Museum of Modern Art kastet sig ind i kampen for bygningen. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det er nok ikke hver dag, at Oslo Kommune og den norske statsminister, Erna Solberg, får et brev fra Museum of Modern Art, MoMA, en af verdens førende kunstinstitutioner.

Men også det kan de så sætte kryds ved nu, hvor to af lederne for museet ifølge det norske medie VGi et brev indtrængende opfordrer de kommunale politikere og flere norske ministre til at forhindre, at en modernistisk bygning i Oslos regeringskvarter rives ned.

I den modernistiske bygning, som på grund af sin form går under navnet Y-blokken, indgår flere værker lavet i samarbejde mellem Pablo Picasso og den norske kunstner Carl Nesjar. Mest kendt er værket ’Fiskerne’, som er sandblæst ind i bygningens overflade og tjener som vartegn for byen.

Skadet af Breiviks terror

Y-blokken blev beskadiget, og otte mennesker dræbt, da Anders Behring Breivik i juli 2011 sprængte en bombe i kvarteret. Siden 2014 har den stået ubrugt hen.

Allerede for tre et halvt år siden vedtog bystyret i Oslo at lade Y-blokken rive ned. Tilladelsen blev endelig givet i december 2019 og en klage over beslutningen afvist 21. februar, så nu ser vejen ud til at være banet for en nedrivning.

Planen er dog at bevare gavlen med værket ’Fiskerne’, som skal indgå i et nyt regeringskvarter. Men det er ikke tilstrækkeligt for mange borgere. Nogle argumenterer med, at netop fordi bygningen blev ramt under terrorangrebet, kan en nedrivning blive set som en slags overgivelse.

Hertil kommer protester fra en række arkitekter og kunstnere og nu altså også fra MoMA i New York, som ifølge det norske medie VG (Verdens Gang) i et brev indtrængende beder kommunen genoverveje sin beslutning og også har sendt brevet til statsminister Erna Solberg og to andre ministre.

Værket lavet til denne bygning

I brevet beder de myndighederne genoverveje planerne om at nedrive bygningen, fordi det ifølge brevet »vil udgøre et betydeligt tab af norsk arkitektonisk arv«, citerer VG og fortsætter:

»Ethvert forsøg på at gemme eller flytte Picassos stedsspecifikke vægmalerier til andre steder vil også forvrænge kunstnerens intentioner«.

De to ledere fra MoMA argumenterer med, at Picassos vægmalerier udgør en slags begyndelse på kunstnerens berømte monumentværker, som også findes i byer som Chicago og New York. Og, skriver de:

»Værket er et pragteksemplar af højeste kunstneriske standard på forestillingen om efterkrigstidens syntese af kunsten«.