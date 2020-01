Spansk milliardær idømmes fængselsstraf og gigantisk bøde for at smugle Picasso-maleri på lystyacht

Jaime Botín er blevet idømt en straf på 18 måneders fængsel og en bøde på 52,4 millioner euro for at have forsøgt at smugle et berømt maleri af Pablo Picasso ud af Spanien.

Et forsøg på at smugle et berømt Picasso-maleri ud af Spanien er endt med at blive en dyr fornøjelse for den spanske milliardær og tidligere bankmand Jaime Botín, som er barnebarn af grundlæggeren af en af Spaniens største banker, Santander.

Han er nemlig blevet idømt 18 måneders fængsel og en bøde på 52,4 millioner euro, hvilket svarer til godt og vel 390 millioner danske kroner, skriver The Art Newspaper.

Spanieren blev i den forgangne uge ved retten i Madrid dømt for at bruge sin yacht til at smugle Picasso-maleriet med titlen ’Head of a Young Woman’ (1906), der ifølge Artnet News er vurderet til 194 millioner danske kroner, ud af Spanien.

Jaime Botín erhvervede sig maleriet i 1977, og det blev af franske myndigheder beslaglagt fra milliardærens yacht, der bærer navnet Adix, ud for Korsikas kyst i august 2015.

Spansk kulturarv

Maleriet, der forestiller en kvinde med sort hår, mørke øjne og skarpe ansigtstræk, er mere end 100 år gammelt, og derfor anses det i spansk lovgivning for at have en vis kulturel betydning, hvorfor det vurderes som en national skat. Af den grund skal ejeren have tilladelse til at fjerne det fra spansk grund.

Artnet News skriver, at Jaime Botín tidligere har søgt om tilladelse til at tage maleriet med sig væk fra Spanien. En ansøgning, der fik afslag.

Ifølge Reuters har den 83-årige milliardær 10 dage til at appellere dommen. Nyhedsbureauet skriver ydermere, at Jaime Botíns alder – og det faktum, at han ikke har nogen tidligere domme – gør det usandsynligt, at han ender i fængsel.​​

Anklagerne argumenterede ifølge Bloomberg under retssagen i Madrid for, at Jaime Botín havde i sinde at sælge maleriet til et auktionshus i London. Milliardærens svar var angiveligt, at eftersom han altid har haft maleriet på sin yacht, har det aldrig befundet sig i Spanien, og at han derfor var i sin gode ret til at sejle det til Schweiz for at opbevare det der.